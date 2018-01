Lavori in piazza Garibaldi: polemiche tra i commercianti

UDINE – Ormai è imminente l’avvio dei lavori in piazza Garibaldi. Da qualche giorno la nuova viabilità ‘di cantiere’ è già attiva, con il traffico interdetto davanti a palazzo del Torso. L’accesso alla piazza da via Grazzano resterà chiuso fino all’inizio di febbraio per consentire i lavori di riqualificazione della piazza. Interdetti tutti i parcheggi in questa zona della città. Via Grazzano sarà quindi percorribile ma fino all’incrocio con via Rivis, potendo così sbucare su via Poscolle. Istituito un senso unico alternato da via del Gelso, con il traffico proveniente da via Crispi che viene deviato nell’area parcheggio davanti alla scuola media con l’uscita su via Battisti. Chiuso l’accesso a via Cussignacco.

I lavori

Il progetto prevede l’eliminazione di 9 parcheggi per migliorare i collegamenti ciclopedonali, con la realizzazione di una serie di aiuole spartitraffico. Una scelta, quella dell’amministrazione comunale, condivisa anche dalla media Manzoni, che vuole dare ai suoi studenti ‘più spazio’ all’uscita da scuola.

Le polemiche

Un cantiere che sta facendo discutere, tra lo scetticismo degli automobilisti, preoccupati per un possibile aumento del traffico, e i mal di pancia dei commercianti, scontenti per le soluzioni adottate dall’amministrazione comunale. Già annunciata una raccolta di firme da parte di esercenti e ristoratori di piazza Garibaldi e via Grazzano, che avranno il sostegno di Confcommercio. Sarà chiesto un risarcimento al Comune per i mancati introiti durante le fasi del cantiere.