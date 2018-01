Vespa Club Udine: Sergio Dri apre l'album dei ricordi

UDINE - Sono passati più di quarant’anni da quando ricopriva l’incarico di presidente del Vespa Club Udine, girando l’Italia in sella alla sua Vespa Gs 150. Eppure parlare di quell’esperienza gli fa ancora illuminare gli occhi. Lui è Sergio Dri, friulano classe 1933, che a cavallo tra i primi anni ’60 e la metà degli anni ’70 ha presieduto il club di Udine, quando la Vespa era uno dei mezzi più utilizzati per spostarsi e viaggiare.



Partenza alle 4 del mattino per i raduni più distanti

«Eravamo un bel gruppo all’epoca – racconta Dri – e praticamente ogni fine settimana partecipavamo a un raduno. Non ci si spostava in furgone, come avviene in molti casi oggi, ma sempre e solo in Vespa». Sveglia in piena notte, anche alle 4 del mattino, per raggiungere, con la sua Gs, le mete dei raduni: Venezia, Verona, Vicenza, addirittura Vipiteno. Decine di vespisti friulani in viaggio che, quando andava bene, avevano solo un’automobile di supporto. «Nell’auto, quando c’era, si caricavano i bambini e il mangiare. Noi invece viaggiavamo sempre in Vespa: ricordo ancora le avventura per raggiungere Vipiteno». Non era un caso se il club di Udine, città defilata dal resto d’Italia, spesso e volentieri si aggiudicava il trofeo riservato a chi percorreva più chilometri. «Prima di me il club era guidato da Guerra, poi arrivai io. Eravamo in tanti, ci davamo da fare: tutto merito della passione. Ogni domenica organizzavamo un’uscita: se non c’era un raduno ci ritrovavamo per stare insieme. Compravamo i polli la sera prima, li cucinavamo e poi si partiva». Tolmezzo, Verzegnis, Tarvisio: poco importava quale fosse la meta prescelta. L’importante era condividere lo spirito vespistico e trascorrere una giornata in compagnia degli amici e soprattutto della Vespa.



L’album dei ricordi di Dri

Tra i ricordi più belli di Dri, la sfilata davanti all’Arena di Verona indossando la tuta bianca oppure il raduno al Lido di Venezia. «Ci muovevamo sempre in colonna – continua Dri – era davvero uno spettacolo vederci in strada. Con noi c’erano anche molte donne. Ricordo bene che ci giocavamo i trofei sempre con i Marzotto». Aneddoti indelebili quelli di Dri, che affiorano uno dopo l’altro guardando le vecchie fotografie, ingiallite dal tempo ma vivide come se fossero state scattate qualche giorno prima. Purtroppo ciò che resta della presidenza di Sergio Dri è contenuto in un cassetto. «Il materiale del club era conservato in un garage ma poi è sparito tutto – ricorda con un pizzico di rammarico – le coppe, le fasce, i labari del club. Non so dove possano essere finiti. La nostra sede, all’epoca, era in via Grazzano». Le sfide alle Gimkane (epiche quelle organizzate ai piedi del colle del Castello, a cui assistevano centinaia di persone), la ‘guerra’ con i lambrettisti («sono sempre stati invidiosi di noi vespisti», confida Dri con un pizzico di orgoglio), le gare di regolarità, i personaggi che spiccavano come Pinat o Della Morte. Poi i raduni sono diventati sempre più rari, gli appassionati sono diminuiti e anche a Udine il club ha dovuto chiudere i battenti. Non senza sofferenza. «Le cose stavano cambiando – confessa Dri – abbiamo dovuto mollare anche noi». Per fortuna la ruota ha continuato a girare e dopo il periodo di difficoltà il Vespa Club Udine è risorto, tornando a essere un punto di riferimento per i vespisti friulani.

Vespa Club Udine: Sergio Dri apre l'album dei ricordi (© Diario di Udine )