Successo per la pista di pattinaggio: prorogata la chiusura al 14 gennaio

UDINE - Tante, tantissime persone hanno pattinato sul ghiaccio della pista allestita in piazza Venerio durante queste feste. Talmente tante che il Comune, d'accordo con la società Flash srl, hanno deciso di prorogarne la chiusura di una settimana. Il 'palaghiaccio', infatti, allieterà ancora pomeriggi e serate degli udinesi fino al 14 gennaio e non fino al 7 come originariamente previsto.

«Siamo molto contenti – commenta l'assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Venanzi – che tanti cittadini abbiamo apprezzato l'idea di riportare in città la pista di pattinaggio su ghiaccio. Dopo tanti anni di assenza abbiamo voluto ricreare, in un'area del centro storico che meno di altre si riempie di iniziative, un vero e proprio luogo di ritrovo, dove poter pattinare, ma anche stare in compagnia o portare i propri bambini per tanti appuntamenti festivi dedicati ai più piccoli».

Dopo 10 anni, infatti, la pista di pattinaggio su ghiaccio è tornata per le feste in città. Non una semplice pista, comunque, ma un vero e proprio 'palaghiaccio' con una copertura trasparente che può accogliere ogni giorno tante iniziative per grandi e piccini anche in caso di pioggia.

La pista, lo ricordiamo, sarà aperta quindi fino al 14 gennaio dalle 14 alle 20 dal lunedì al giovedì, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 22, mentre le domeniche, i giorni festivi dalle 10 alle 20. Il noleggio dei pattini sarà compreso nel costo del biglietto d'ingresso.