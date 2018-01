Giovedì 4 a Laipacco-San Gottardo nuove storie per i bambini dai 4 ai 6 anni

UDINE - Proseguono anche nel 2018 gli appuntamenti organizzati dalla sezione Ragazzi della biblioteca comunale 'Joppi' e dedicati ai piccoli lettori dai 4 ai 6 anni. Giovedì 4 gennaio alle 17 nella biblioteca di Laipacco-San Gottardo in viale Forze Armate 4, i lettori volontari del Club 'Tileggounastoria' proporranno tante divertenti storie sugli orsi.



Come di consueto, al termine delle letture, ci sarà anche il laboratorio di attività creative ed espressive, grazie alla collaborazione con l'associazione culturale 'San Lazzaro'. La partecipazione come sempre è libera e gratuita.



Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi tel. 04321272585 – sito Internet: http://www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/