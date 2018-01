TARVISIO - Centinaia di persone, giovani e meno giovani, in piazza ad attendere il nuovo anno, con gli allestimenti scenografici di Full Agency, DJ Worzy alla consolle e il coordinamento generale di Sprinter srl. Fin dal primo pomeriggio, dal palco allestito sulla piazza, sono state diffuse immagini promozionali del Tarvisiano dai maxi-schermi appositamente installati.



Allo scoccare della mezzanotte, il sindaco Renzo Zanette e l'assessore Antonio Petterin dal palco hanno stappato lo spumante augurando a tutti i presenti uno splendido 2018 a nome dell'Amministrazione Comunale. Decine anche le famiglie con bambini al seguito che sono giunte sulla piazza a ridosso della mezzanotte per festeggiare il nuovo anno godendosi lo spettacolo dei fuochi d'artificio sparati dalle pendici del monte Priesnig.



Fino alle 2 del mattino sono continuate i balli sotto il palco, in una piazza gremita ma composta, festeggiando in allegria ma senza eccessi di sorta. Non sono stati registrati incidenti o problemi, anche grazie al piano di sicurezza predisposto dall'amministrazione comunale, dalla Polizia locale e dall'architetto Zamparutti di Udine.

Grande festa in piazza a Tarvisio per Capodanno (© Sprinter srl)

