Che tempo farà mercoledì 3 gennaio dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Per mercoledì 3 gennaio, l'Osmer Fvg prevede cielo da variabile a nuvoloso. Nel pomeriggio possibile qualche breve e debole pioggia sparsa su pianura e costa e qualche debole nevicata in montagna oltre i 500 metri circa. In serata cielo sereno.



Sulla costa soffierà vento moderato prima di Libeccio, poi da nord. Vento sostenuto anche in quota. Di notte possibili locali nebbie in pianura.