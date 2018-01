Scelte le vincitrici del concorso fotografico 'Il tuo scatto con la sfera natalizia'

UDINE - Sono due le vincitrici del concorso fotografico 'Il tuo scatto con la sfera natalizia' che Sereni Orizzonti ha lanciato per premiare le foto più belle con la sfera luminosa di piazza San Giacomo.



Si aggiudica il primo posto la piccola Eleonora Rossi di 5 anni seguita dalla studentessa udinese Sabrina Ceretti di 25 anni. I premi, due tablet Samsung di ultima generazione, potranno essere ritirati a partire dal 3 gennaio nella sede della società in via Vittorio Veneto 45 a Udine.



Un’iniziativa spiritosa ma anche un modo per rilanciare l’immagine di Udine, che ha riscosso molto successo (migliaia gli scatti di residenti e turisti nella palla illuminata di piazza San Giacomo) e che la Sereni Orizzonti auspica di ripetere anche in futuro.