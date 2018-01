Ruba in chiesa ma viene scoperta: donna rom denunciata

PALMANOVA – Si era introdotta in chiesa la vigilia di Natale ed era riuscita a rubare 60 euro contenuti in un borsello, approfittando di un attimo di distrazione del proprietario, impegnato nella manutenzione del Presepe. In meno di una settimana, però, l’autrice del furto, una donna rom di 52 anni, è stata rintracciata dai carabinieri e denunciata.

Il fatto è avvenuto a Palmanova. Subito dopo il furto il pensionato derubato del denaro, i carabinieri si erano messi sulle tracce della ladra, identificandola e denunciandola a piede libero per furto aggravato. Si tratta di una 52enne residente nella città stellata di origine rom con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

La donna è stata ‘incastrata’ grazie alle immagini delle telecamere di cui è dotato il Duomo di Palmanova.