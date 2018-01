Muore a 18 anni per una malattia incurabile

SEDEGLIANO – Il suo giovane cuore ha spesso di battere martedì 2 gennaio al centro oncologico di Aviano. Danny Perusini, classe 1999, è morto a distanza di 15 anni dal fratello Luca, all’epoca 23enne, vittima di un incidente stradale.



Un destino crudele quello che si è abbattuto su questa famiglia di Sedegliano, su mamma Manuela e papà Enni. Una malattia, quella di Danny, diagnosticata un anno fa a un ginocchio, contro cui il 18enne non ha potuto opporsi. Un dolore immenso per tutta la sua famiglia, per i tanti amici ma anche per la comunità di Sedegliano, dove il giovane era conosciuto e apprezzato.



I funerali di Danny Perusini, che era uno studente dell’Istituto tecnico agrario di Spilimbergo, saranno celebrati giovedì 4 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sedegliano.