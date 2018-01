RIVE D'ARCANO – Crolla il tetto ma per fortuna la casa, in quel momento, è vuota. E’ successo martedì 2 gennaio a Rodeano Basso, in via Dante Alighieri.

L’allarme è stato lanciato da una persona che abita nelle vicinanze, che ha visto sbriciolarsi la copertura dell’abitazione. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che, come prima cosa, hanno accertato se sotto le macerie ci fosse qualcuno. Fortunatamente in quel momento la casa era vuota, visto che i proprietari si trovavano all’estero. Una giovane coppia che ha acquistato l’immobile solo qualche mese fa.

Ingenti i danni all’edificio, che è stato reso inagibile. La casa è divisa in due parti: una è quella utilizzata come residenza, l’altra come autorimessa e deposito. E’ stato il tetto di quest’ultima parte a cedere, probabilmente a causa delle infiltrazioni d’acqua degli ultimi giorni sommate all’età dell’edificio. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale di San Daniele del Friuli.