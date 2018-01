Palio dei Pignarulârs: a Tarcento torna la corsa dei Carri Infuocati

TARCENTO - Venerdì 5 gennaio l'appuntamento è con lo spettacolare Palio dei Pignarulârs, si inizia alle 16.30 con la musica dei ‘Splumats’ e alle 17 con l’animazione del fuoco e il lancio delle lanterne volanti. La discesa a Tarcento dei Krampus si disperderanno per lasciar posto all'arrivo del Vecchio Venerando che consegnerà il fuoco ai Pignarulârs, i quali vestiti con abiti contadini daranno avvio alla fiaccolata nel centro del paese. Alle 18 il via al Palio dei Pignarulârs, una suggestiva corsa di carri infuocati che vede darsi battaglia i ragazzi dei gruppi di costruttori dei falò Epifanici per aggiudicarsi il Palio dell’Epifania.

