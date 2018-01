Un friulano su due sarebbe disposto a trasferirsi a Trieste

FVG – La notizia, di per sé, è di quelle da far sobbalzare sulla sedia. Decenni di sfottò, ‘litigi’, invidie e rivendicazioni territoriali non sono serviti per far perdere a Trieste il fascino di città accogliente e cosmopolita. Quella che un tempo fu una delle località simbolo dell’impero asburgico, grazie soprattutto al suo sbocco sul mare, è diventata meta ambita da parte del popolo friulano. O almeno così pare stando al sondaggio pubblicato mercoledì sul quotidiano Il Piccolo e curato dall’istituto Ixè srl.

In pratica quasi un friulano su due (il 47%) sarebbe propenso a trasferirsi nella città giuliana, molto di più rispetto al resto degli italiani (33%). Il motivo è semplice: perché Trieste è considerata accogliente, sicura, efficiente, cosmopolita e vivace. Si sa. L’erba del vicino è sempre più verde, ma in questo caso stupisce che a essere ‘più verde’ sia l’erba dello storico ‘rivale’ triestino. Il campione utilizzato per questa indagine, effettuato al telefono, è stato di mille persone: poche forse per dare la certezza matematica del trend, ma certamente abbastanza per scattare una fotografia della situazione.

Una bella notizia per Trieste, che da ‘cenerentola’ del Nordest si trova a diventare tra le città più in vista dai cittadini che l’hanno visitata almeno una volta nella loro vita. Una città che piace, dove, in linea teorica, in tanti sarebbero disposti a trasferirsi per lavoro e per abitarci. Anche dal Friuli. Sarà davvero così? O forse questi ‘furlani’ stanno solo pianificando una pacifica invasione per tenere più sotto controllo gli storici ‘nemici’?