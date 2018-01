I Fuochi Epifanici in programma il 5 gennaio

FVG - Ecco i fuochi rituali, le manifestazioni e gli appuntamenti con la Befana in programma il 5 gennaio 2018 (viste le previsioni meteo, si consiglia di verificare il giorno dell'evento se lo stesso si svolgerà).

ARBA > alle 20.30, al campo sportivo comunale andrà in scena il ‘Falò Epifanico’ al campo sportivo tradizionale falò epifanico con dolci e vin brulè.

BARCIS > Il tradizionale Falò epifanico a Barcis sarà acceso dalle 20 Lungolago con cioccolata calda Vin Brulè per tutti.

BEVAZZANA > Foghera di sabbionera - Tradizionale falò epifanico (a frazione Sabbionera, incrocio via Stretta - via Teresa S. Donati). Si inizia alle 18 con la benedizione della foghera e successiva accensione.

CERGNEU DI NIMIS > Risveglio del Pust – Anche quest’anno Cergneu diventa protagonista del Risveglio del Pust (carnevale, nel dialetto sloveno), che dopo il suo lungo anno di letargo viene liberato e da inizio al Carnevale.

CERVIGNANO > Pignarûl a Cervignano con camminata lungo il fiume Ausa sino alla sede di Ausa ANC, il 5 gennaio, dalle 18.

CLAUT > Falò per la befana – Tradizionale falò realizzato dalla Pro Loco, dalle 20.30 in Località Pinedo.

ERTO E CASSO > per la gioia dei bambini si brucia la befana - ‘Brusa la Vécia’ -, dolci e vin brulè per tutti.

FORNI DI SOPRA > Befana cul firal – Dalle 18 insolita discesa della befana, che si calerà dal campanile di Cella, per distribuire i suoi doni a tutti i bambini. Dopo la S. Messa. A seguire spettacolo pirotecnico.

GRADO > Arrivano le Varvuole - Le streghe di mare, arrivano puntuali a Grado ogni 5 gennaio (alle 17 al Porto Mandracchio) e per sempre arriveranno… Giungono a Grado con le barche di vetro per rapire i bambini e saccheggiare le case. L’unica difesa dei Gradesi casoneri è pregare e ungere le maniglie con l’aglio e cospargere le porte di acquasanta. Le Varvuole simboleggiano l’eterna paura del mare (che rappresenta sempre l’incognito) e le scorribande dei pirati Uscocchi, i feroci pirati dalmati (ragioni storiche).

JALMICCO > Pignarûl dell'Epifania, alle 19 accensione del ‘Pignarûl dell’Epifania’ e brindisi benaugurale.

LATISANA > ‘Arriva la Befana!’ dalle 16.30, in piazza Indipendenza animazioni per bambini, pignarùl in miniatura, bevande calde per tutti e distribuzione delle calzette da parte della Befana a cura della Pro Latisana.

MONTEREALE VALCELLINA > il tradizionale ‘Fogaron’, viene accompagnato con pinza e vin brulè, porchetta e pasta e fagioli.

PAULARO > La Femenate - Al calare della sera, spettacolare rito del falò della Femenàte nelle frazioni del comune. Il responso dell’annata è legato alla direzione delle faville. Rappresentazione epifanica a Villamezzo con l’arrivo dei Re Magi. Uno degli spettacoli più suggestivi legati alle tradizioni più antiche, addirittura alle ritualità celtiche legate al fuoco ed alla sua azione vivificatrice e purificatrice, è quello che puntualmente illumina le fredde serate del 5 gennaio. Appuntamento alle 21, alla Cort di Flon di Piano d’Arta

PERTEGADA > Foghera tal Timent - 29^ edizione, dalle 18, sulla Riva del fiume Tagliamento, a Pertegada chioshi enogastronomici, Santa Messa, benedizione dei presenti e della foghera, fiaccolata sul fiume, accensione del falò, spettacolo pirotecnico, concerto Cindy & The Rock History. A cura dell'Associazione ‘Amici della Foghera’ di Pertegada. (forse, causa vento sarà spostata a domenica, la decisione deve essere ancora confermata)

PIANCAVALLO > Befana in piazza dalle 17, in piazzale della Puppa: fiaccolata della Befana, con falò e spettacolo pirotecnico.

PORDENONE > Falò epifanici anche a Pordenone, alle 20, al parcheggio via Buozzi Viale Treviso; alla stessa ora nell’area verde campo di rugby di via Mantegna, alla parrocchia San Francesco d'Assisi Borgo Capuccini e al villaggio del Fanciullo; alle 20.30 Centro Armando Lupieri di Villanova.

RIVIGNANO-TEOR > Incendio sul Fiume - Fuoco epifanico, dalle 19, sull'acqua del fiume Stella (Ariis, ponte sul Fiume Stella), seguirà cena su prenotazione, allieterà la serata Belotti Daniele.

SACILE > Panevin, in Via Cartiera Vecchia, a Sacile, dalle 20.30, Serata di tradizione con l'accensione del falò Epifanico.

SAN CANZIAN D’ISONZO > Seima di Pieris (in via Romana). Fuochi epifanici giovedì 5 gennaio a partire dalle 19 organizzati dalla locale Pro loco in collaborazione con il ‘Gruppo Seima de la Barca’.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO > Anche quest'anno non mancherà l'appuntamento con le foghere di San Vito al Tagliamento.Venerdì 5 gennaio, in località San Carlo, Prodolone, accensione alle 19.45; in località Santa Sabina, accensione alle 20, in via Maggiore, Savorgnano, accensione alle 20, in via Bando, accensione alle 20; in piazzale del Santuario di Madonna di Rosa, accensione alle 20.30. Sabato 6 gennaio, al capannone di Rosa, accensione alle 18.30.

SAN VITO AL TORRE > Fugarele 2018 - CIL Butin al clap organizza a Sn Vito al Torre, il 5 gennaio, dalle 18.30, la tradizionale Fugarele.

SAURIS > Il sedere della belin – Nella frazione di Lateis la tradizionale festa inizierà alle 17.30. Manifestazione suggestiva ispirata al magico mondo delle superstizioni e della fantasia, in particolare legata in questo caso al personaggio della ‘Bélin’, una vecchia donna che costringeva i saurani a baciarle il sedere per poter oltrepassare il confine della località e uscire dal proprio paese. Tutte le info, qui.

SESTO AL REGHENA > L'appuntamento con 'Luci e fuochi sul lago Paker', tradizionale manifestazione che avviene sullo specchio lacustre a Casette, si terrà giovedì 5 gennaio alle 20.30.

SPILIMBERGO > Tradizionale appuntamento con l'accensione della pira epifanica, nell’Area festeggiamenti di Gaio, dalle 20.30.

STRASSOLDO > Pignarûl a Strassoldo al Parco Villa Vitas, dalle 19.

TARVISIO > Befane in piazza – Dalle 17.30, in piazza Unità, tante ‘bellissime’ befane piene di dolci per i bimbi.

VALVASONE-ARZENE > Zîr dai arborâs - Giro dei falò. Una tradizione tutta valvasonese, con i falò che vengono chiamati in friulano locale ‘arborâs’ e sono realizzati in ogni località del borgo castellano. Il circolo Erasmo da Valvason, assieme al Gruppo marciatori e a quello scout, organizza il giro in bicicletta dei vari falò. Si parte alle 19 da località Ponte Delizia con il locale falò, per poi giungere a quello di Pozzodipinto.

VAJONT > va di scena il ‘Falò dell’epifania’ e sarà l’occasione per un incontro organizzato con la Parrocchia Gesù Crocifisso, con dolci tipici e vin brulé.

ZOPPOLA > I Falò epifanici saranno accesi in diverse frazioni della Comune: alle 20 Zoppola Via Meduna, alle 19.30 Orcenico Inferiore, alle 20.30 Ovoledo, alle 20.30 Castions, alle 19 Poincicco.