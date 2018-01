Bibione: installati due autovelox fissi sullo stradone

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – L’estate è lontana, ma è bene appuntarsi sul calendario, accanto ai giorni di ferie, anche questa novità che riguarda la strada di accesso a Bibione. Una località da sempre frequentata anche da migliaia di friulani. Con l’arrivo del 2018, infatti, sono stati posizionati due autovelox fissi che l’amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento, in accordo con Veneto Strade, ha voluto installare sullo stradone.

Le due telecamere (che resteranno in funzione anche nelle ore notturne) sono state posizionate in questi giorni lungo la strada regionale 74. Uno ha trovato posto al chilometro 3,400, l’altro al chilometro 10,050. Ovvero, in corrispondenza delle località San Filippo e Marinella, poco prima della rotatoria all’incrocio con la provinciale Jesolana il primo, a ridosso dell’allevamento di cavalli Toniatti il secondo. In questo tratto la velocità consentita sarà di 90 chilometri all’ora.

Un provvedimento resosi necessario per la pericolosità dell’arteria e per l’alto numero di incidenti (spesso mortali) che vi si verificano. Una strada che, essendo per gran parte dritta, invoglia a schiacciare il piede sull’acceleratore. Un caso su tutti: il motociclista che nel 2015 è stato fotografato dal telelaser mentre sfrecciava a 211 chilometri orari. Un caso limite, che d'ora in poi, con i due autovelox, non dovrebbe più verificarsi.