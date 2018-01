Un'abitazione va a fuoco, esplode una bombola di gas: illeso il proprietario

CIVIDALE - Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la paura è stata molta nel pomeriggio del 3 gennaio, a Cividale. Erano circa le 15.30 quando, in un'abitazione che si trova all'inizio della salita per Castelmonte, è partito un incendio, innescatosi mentre il padrone di casa era intento ad accendere la stufa in cucina.

Miracolosamente l’uomo è rimasto illeso

Il fuoco si è propagato velocemente e ha raggiunto una bombola del gas, piena. D’improvviso c'è stato un boato molto forte che si è sentito anche a notevole distanza. La cucina è stata sbalzata via a una trentina di metri di distanza. In quello stesso frangente l’uomo, assieme a un vicino, stava lanciando l’allarme. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cividale.