Incidente in tangenziale: un morto e un ferito

UDINE - Il bilancio del grave incidente che è avvenuto nel tardo pomeriggio del 3 gennaio, lungo la tangenziale di Udine, è di un morto e di un'altra persona ferita gravemente. I vigili del fuoco sono stati a lungo lavoro sul posto prima per estrarre la vittima dalle lamiere (si tratterebbe di un uomo di 76 anni), poi per bonificare l'area. Il sinistro è avvenuto verso le 17.30.

Dalle primissime informazioni, la vittima sarebbe stata in auto assieme alla compagna, quando, percorrendo la strada in direzione sud, è uscita di strada in maniera autonoma. Si ipotizza possa essere stato colpito da un malore. L'incidente è avvenuto poco prima dell'uscita del Città Fiera, lungo il tratto di tangenziale che da Tavagnacco conduce alla città di Udine, all'altezza di un distributore di benzina.



La viabilità è rimasta bloccata a lungo in entrambi i sensi di marcia. Si sono registrate code e rallentamenti. Sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco.