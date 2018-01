Rimorchio di un tir va a fuoco: autostrada chiusa per ore

POCENIA – Il rimorchio di un tir ha preso fuoco nella notte tra mercoledì e giovedì all’altezza di Pocenia, tra le uscite di San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione sud. Per fortuna il camionista se n’è accorto in tempo, si è fermato in una piazzola di sosta ed ha staccato la motrice del camion prima di avvertire i Vigili del Fuoco. A darne notizia è l’edizione on line de Il Gazzettino.

Sul posto sono intervenute le squadre di Latisana, Udine e Cervignano. Il mezzo pesante era partita verso le 3 del mattino di giovedì 4 gennaio carico di bulloni, diretto a Reggio Emilia. All’altezza di Pocenia, però, l’autista si è accorto che qualcosa non andava e si è subito fermato. Il fuoco ha completamente distrutto il rimorchio e l’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza del mezzo.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale. L’autostrada ha riaperto poco dopo le 8 del mattino.