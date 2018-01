Al Teatro Ristori arriva ‘L'ereditât dal Barbe Doro’

CIVIDALE - Sembrerà assurdo ma è proprio un'accesissima disputa per l'eredità ciò che vedrete dinanzi ai vostri occhi, in uno spettacolo che non mancherà di suscitare crepitanti risate!



‘All'ombra del campanile’

Il gruppo teatrale ‘All'ombra del campanile’ di Passons porterà sul palcoscenico del Teatro Comunale ‘Adelaide Ristori’ di Cividale l'irresistibile commedia in tre atti ‘L'ereditât del Barbe Doro’, scritta da Giancarlo Schininà e adattata da Robin Gentile, entrambi facenti parte della compagnia teatrale. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 4 gennaio, alle 21. Ingresso libero.

Lo spettacolo

La commedia narra la storia di Francesco Candotti, nipote ‘diretto’ di don Isidoro(deceduto), che con la moglie Melie e la figlia Cecilia si contende la ‘presunta e sperata’ eredità dello zio con gli altri nipoti di don Isidoro, Maddalena Candotti col marito ‘meridionale’ e Bettina Candotti col marito ‘disoccupato’. In questa divertente contesa si inseriscono le figure di Vittorio, figlioccio di don Isidoro, amico di Francesco ma anche altro; la Contessa Mangilli proprietaria di immobili e ‘amica’ di famiglia; il Notaio che custodisce il testamento ‘segreto’ ed il Vicario vecchio amico di don Isidoro. Il finale? naturalmente … scoppiettante!

Informazioni: www.cividale.net