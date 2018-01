Ciaspolata sotto le stelle della Val Saisera

TARVISIO - Che c’è di meglio di una ciaspolata in compagnia … anche per passare la notte dell’Epifania? Proprio il 6 gennaio, infatti, è in programma un appuntamento in notturna, in Val Saisera, illuminata dal romantico bagliore delle stelle. Il ritrovo è fissato per le 18.30 alla latteria di Ugovizza. Il percorso ha un dislivello di 200 metri. La ciaspolata durerà circa 3 ore ed è adatta anche ai più piccoli, dai dai 10 anni in su. Per chi lo desidera, c’è anche la possibilità di cenare in rifugio.

