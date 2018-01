Ulderica Da Pozzo: «Uno degli ex padiglioni di Sant'Osvaldo diventi luogo della memoria visitabile»

UDINE – Nei ricordi di Ulderica Da Pozzo, Sant’Osvaldo evocava storie d’infanzia, di spauracchi impressi dai grandi nelle menti dei bambini, di matti. Da adulta la fotografa carnica ha voluto ‘trasformare’ in scoperta questa inquietudine, perché si sa, i luoghi della paura, spesso, sono quelli che attirano di più. E così è nata la mostra ‘Oltre le porte’, che ha portato Ulderica a fotografare i padiglioni dell’ex manicomio di Udine. Scatti densi di significato e di ‘memoria’, capaci di emozionare, incuriosire, far immaginare. Un successo su tutta la linea, tanto che il Comune di Udine (ente che ha sostenuto la mostra allestita a palazzo Morpurgo, grazie soprattutto all'impegno dell’assessore Federico Pirone, come ci tiene a sottolineare Da Pozzo) ha deciso di prolungarla di una settimana, fissandone la chiusura al 14 gennaio.

L'auspicio che nasca un luogo della memoria visitabile

«Tutto è nato per caso – conferma Da Pozzo – approfittando di un pranzo al parco di Sant’Osvaldo ho iniziato a gironzolare per i padiglioni, e mi sono tornati in mente le inquietudini del passato e gli ammonimenti della nonna. Un luogo rimasto nell’immaginario che mi ha sempre intrigato». E così Ulderica, che più volte ha lavorato sui luoghi abbandonati e della memoria, ottenute le autorizzazioni necessarie dall’Azienda per i servizi sanitari (la fotografa ringrazia i vertici della struttura per la disponibilità dimostrata), ha potuto visitare tutti i padiglioni dell’ex ospedale psichiatrico. Ma il lavoro non si è limitato allo scatto di luoghi e di memorie, ma anche a interviste a ex infermieri e ai parenti dei malati di mente. Una documentazione di enorme valore, di cui solo una piccola parte è presente in mostra. Ecco perché Da Pozzo svela la sua aspirazione: «Mi piacerebbe che uno degli ex padiglioni di Sant’Osvaldo diventasse un luogo della memoria visitabile, un museo multimediale su quello che la struttura ha rappresentato per la città di Udine e per il Friuli. Vorrei che questa mostra fosse solo un punto di partenza».

La mostra resterà aperta fino al 14 gennaio

Questo lavoro che Ulderica Da Pozzo ha fatto sulla ‘memoria del dolore’, l’ha segnata profondamente. «Mi ha colpito il silenzio di quei luoghi, che ancora 'rimbombano' degli uomini e delle donne che li hanno vissuti. Le scritte, i disegni, l’erbario, gli oggetti: tutto questo rappresenta una traccia di memoria che ho cercato di racchiudere nelle mie foto. Ho voluto dare voce al dolore di chi è stato lì dentro». Una mostra molto significativa, che non può lasciare indifferenti: gli scatti all’elettroshock utilizzato come ‘terapia’, le cinture impiegate per legare i pazienti, le scritte sui muri, i disegni di speranza e di dolore, le porte semichiuse, le chiavi arrugginite appese alle pareti, le sedie vuote. Immagini che hanno colpito anche Vittorio Sgarbi, che ne ha volute inserire 21 nel catalogo del Museo della Follia, la mostra ospitata a Napoli fino a maggio. Come detto, ‘Oltre le Porte’ sarà visitabile fino al 14 gennaio e due giorni prima della chiusura, venerdì 12 gennaio, alle 18, in casa Cavazzini, sarà presentato il catalogo ad essa dedicato.