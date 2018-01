Influenza: due pazienti in coma all'ospedale di Udine

UDINE - Due pazienti, di 47 e 49 anni, sono ricoverati in coma nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine perché affetti da influenza.



Uno dei due, un paziente diabetico, è arrivato in ospedale con una grave insufficienza respiratoria e le analisi hanno confermato la causa dell'influenza di tipo b. Le sue condizioni sono serie ma in leggero miglioramento. L'altro, un paziente apparentemente privo di fattori di rischio, presenta con un quadro clinico di grave broncopolmonite. La conferma sulle cause del malessere dovrebbe arrivare giovedì dall'esito delle analisi di laboratorio. Nessuno dei due era vaccinato.



Prima dei due pazienti, ricoverati nella settimana di Capodanno, altri due erano stati ricoverati nel nosocomio del capoluogo friulano per la stessa patologia. A dicembre erano stati ricoverati infatti in serie condizioni due persone immunodepresse. «Siamo solo all’inizio della stagione influenzale – commenta il direttore della Clinica malattie infettive dell’Asuiud Matteo Bassetti dalla pagine del Messaggero Veneto – e già il numero dei ricoveri in Terapia intensiva supera quello dei casi nell’intera stagione scorsa, ciò non fa che confermare le preoccupazioni per un’epidemia che si sta rivelando aggressiva, e non solo per i pazienti a rischio».