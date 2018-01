Costo del lavoro e semplificazione burocratica: le priorità di artigiani e pmi

UDINE - «Per la prima volta un candidato premier è venuto a Udine ad ascoltare le istanze delle pmi e dell’artigianato. Categorie che, unite in una voce sola, hanno ribadito al governo nazionale le urgenze: costo del lavoro e semplificazione burocratica». Nello Coppeto, presidente regionale della Cna Fvg, così commenta la visita del vicepresidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio, che mercoledì pomeriggio ha incontrato le categorie (Cna, Api, Confartigianato) nella sede di Confartigianato in via del Pozzo.



«Va dato atto a Di Maio di essersi preso la briga di ascoltare la voce delle pmi direttamente sul posto e dalle nostre voci. D’altro canto, l’altro elemento di novità di questo incontro è stata la sinergia delle categorie che, insieme, hanno voluto dare un segnale di avvicinamento reciproco». Più che di istanze vere e proprie, al governo nazionale «chiediamo solo essere lasciati in pace. Vogliamo poter lavorare senza mille balzelli – prosegue Coppeto -. Il governo nazionale pensi a sburocratizzare e a semplificare i mille adempimenti, a favorire l’occupazione facilitando le assunzioni, a rendere il sistema più fluido ed elastico, che a contribuire alla crescita del paese ci pensiamo noi artigiani e piccoli imprenditori, a partire dalla nostra laboriosa regione».

Non aiuti, non trattamenti particolari, «ma solo la semplificazione del sistema per poter fare impresa, che è il grosso problema di questo paese. Della fiscalità assurda ormai ci siamo anche stancati di lamentarci, pare una guerra persa».