Gli eventi in programma venerdì 5 dicembre

Pechtra Baba

Sport con gusto! Sport con cultura! La tradizione della Pechtra Baba (La befana) anche una volta in scena a Malborghetto-Valbruna, precisamente a Ugovizza, il 5 gennaio, alle 18, dove è in programma una passeggiata, ciaspolata e degustazione organizzata dalla Scuola di Sci Fondo Valcanale – Info e prenotazioni: 3395056861 o 338 8920414.

I Fuochi Epifanici in programma il 5 gennaio

Ecco i fuochi rituali, le manifestazioni e gli appuntamenti con la Befana in programma il 5 gennaio 2018 (viste le previsioni meteo, si consiglia di verificare il giorno dell'evento se lo stesso si svolgerà). Li trovate qui.

Presentazione del catalogo della mostra ‘L'offensiva di carta’

Sarà presentato venerdì 5 gennaio alle 18 nel Salone del Parlamento del castello di Udine il catalogo della mostra ‘L'offensiva di carta. La grande guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo’, visitabile fino al 7 gennaio nelle sale dei Civici Musei sempre in castello. Alla presentazione del catalogo, oltre ai curatori Giovanna Durì, Luca Giuliani e Anna Villari, saranno presenti il sindaco di Udine, Furio Honsell e l'assessore alla Cultura, Federico Pirone. Per l'occasione sarà attivato anche il servizio gratuito di bus navetta da piazza Libertà fino al piazzale del Castello.

‘Sinfonia per l’Unesco'

Un grande evento musicale nato per celebrare il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Umanintà alla Città di Palmanova. ‘Sinfonia per l’ Unesco’ andrà in scena venerdì 5 gennaio 2018 alle 20.45, al Teatro Gustavo Modena di Palmanova. In programma la sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven in La maggiore, op.92 (Poco sostenuto – Vivace, Allegretto Presto, Allegro con brio) ad opera della Mitteleuropa Orchestra guidata dal Direttore Nicola Valentini.