Weekend dell'Epifania, oltre 10 mila posti auto gratuiti in città

UDINE - Così come per tutto il mese di dicembre, anche nel prossimo weekend tutti i parcheggi a pagamento, sia a raso, sia in struttura, saranno aperti gratuitamente. Sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle 9 alle 21 sarà possibile entrare gratuitamente nei 2 mila 667 parcheggi suddivisi tra Andreuzzi, Caccia, Magrini, Moretti, Primo Maggio, Tribunale, Vascello e Venerio, oltre che in tutti i 4 mila 190 stalli a raso. Quasi 7 mila posti auto, a cui si aggiungono ovviamente quelli non a pagamento per un totale di oltre 10 mila park, a disposizione di chi vorrà venire in centro per le festività dell'Epifania legate all'avvio dei saldi. Come sempre, lo ricordiamo, resta la possibilità di ritirare l'auto anche dopo l'orario di chiusura delle 21.

«Visto il grande successo dello scorso anno abbiamo deciso di confermare l’iniziativa dell'anno scorso, accogliendo le richieste delle categorie economiche, spegnendo i parcometri a raso e aprendo gratuitamente tutti i parcheggi in struttura – spiega l’assessore alla Mobilità e Ambiente, Enrico Pizza –. Con questa decisione l’amministrazione comunale investe 30 mila euro, derivanti dai proventi della sosta, per coprire i costi delle aperture straordinarie e garantire servizi ai cittadini e al commercio».

Soddisfatto anche l'assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Venanzi. «Confermando questa iniziativa dopo la sperimentazione del 2016 – spiega l’assessore alle Attività produttive e Turismo, Alessandro Venanzi – l’amministrazione comunale e Ssm hanno voluto dare un segnale forte per agevolare lo shopping, favorendo la sosta in città e aiutando allo stesso tempo gli acquisti, e dare dare un impulso anche all’economia cittadina».