VARMO – Trova un portafoglio con 1.000 euro e lo consegna ai carabinieri. Il gesto, per nulla scontato in un periodo di ‘magra’, ha visto come protagonista un 70enne pensionato che nei giorni scorsi si è presentato alla stazione dei carabinieri di Rivignano con il portafoglio.

Il proprietario l’aveva smarrito nella zona di Varmo, ma all’interno non c’era alcun documento ma soltanto i soldi. Come prevede la legge, il portafoglio è stato affidato ‘in deposito’ al sindaco di Varmo, in attesa che il legittimo proprietario lo reclami.

Trattandosi di un taccuino con caratteristiche particolari, non sarà difficile, per il proprietario, reclamarlo e, in quel caso, ricompensare il 70enne come si usa in questi casi.