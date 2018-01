‘Giardini di plastica’: il teatro per i più piccoli dà appuntamento al Palamostre

UDINE - Il giorno della Befana sarà una gran festa del teatro con Contatto TIG in famiglia. Bambini, genitori e amici potranno passare il pomeriggio lasciandosi trasportare, sabato 6 gennaio, alle 17, al Teatro Palamostre di Udine, in un viaggio sorprendete alla scoperta di mondi magici e della fantasia con Giardini di plastica della Compagnia leccese Cantieri Teatrali Koreja.

TIG in famiglia

Il primo appuntamento pomeridiano del 2018 di TIG in famiglia, la Stagione, realizzata con il sostegno di AMGA Energia e Servizi Società del Gruppo Heracomm, all’interno di Udine Città-Teatro per i bambini, il percorso teatrale promosso congiuntamente da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine, è con uno spettacolo adatto a tutti che racconta di mondi a sé, ciascuno con le proprie meraviglie, dove si possono incontrare extraterrestri, samurai, fate e angeli.

Lo spettacolo

Premiato in Iran come miglior spettacolo di teatro ragazzi nell’ambito del XVI International Theatre Festival for Children and Young Adults, Giardini di plastica, con la regia di Salvatore Tramacere e con Giovanni De Monte, Alessandra Crocco e Maria Rosaria Pezzetta, apre le porte ai ricordi, ai sogni e alle emozioni. Tubi, abiti e copricapi, materiale riciclato di vario genere si trasforma fiabescamente in scena, grazie all’uso fantasioso delle luci, in uno spettro di immagini, visioni strampalate e buffe, giardini plastici in un movimento della fantasia. A rendere ancora più speciale il giorno della Befana, il pomeriggio TIG si arricchisce con l’apertura un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, del foyer del Palamostre ai bambini con un momento a loro dedicato, un ‘piccolo tempo di gioco’ a cura di Damatrà e con il bookshop della Libreria La Pecora Nera.

Info

Prevendita alla biglietteria del Teatro Palamostre, Piazzale Paolo Diacono 21 Udine, (aperta da giovedì 4 gennaio a sabato 17.30-19.30 e sabato 6 gennaio dalle 16) e info al numero 0432.506925 biglietteria@cssudine.it e al sito www.cssudine.it.