Malore improvviso: muore un 50enne a Buttrio

BUTTRIO - Un uomo di 50 anni è morto in strada, a Buttrio, inutili i soccorsi. La tragedia è avvenuta poco prima delle 15 di giovedì 4 gennaio.

I fatti

A soccorrere il 50enne sono stati alcuni passanti che lo hanno notato a terra, privo di sensi. Rapidamente, senza perdere minuti preziosi, hanno iniziato a praticare all’uomo le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Nel frattempo è stato chiamato anche il numero unico di emergenza, 112. Il tempestivo intervento delle persone passate di lì casualmente è stato utile a tenerlo in vita. Il battito era molto debole e quando i sanitari sono giunti sul posto, lungo la strada regionale 56, a Buttrio, hanno continuato la rianimazione, purtroppo, però, per l'uomo, della zona, non c'è più nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere e i sanitari ne hanno decretato il decesso, causato probabilmente da un infarto.