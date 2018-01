Monossido di carbonio: due persone intossicate a Udine

UDINE – E’ un killer silenzioso che proprio perché non si fa notare, molto spesso risulta letale. E’ il monossido di carbonio, che ha messo a repentaglio la vita di due persone residenti in un appartamento di via Monte Cimone.

I due, una coppia di origini nigeriane, hanno tentato di scaldare il caffè su un braciere prima di mettersi a letto. Durante la notte, però, si sentono male proprio a causa del micidiale gas. Per loro fortuna riescono a chiamare aiuto e sul posto arriva un’ambulanza del 118 che li trasporta all’ospedale di Udine.

I due non sarebbero gravi. Il fatto è accaduto nella notte, attorno all’una di venerdì 5 gennaio. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno confermato la presenza del monossido di carbonio, e i carabinieri di Udine.