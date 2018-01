Incidente sulla A23: madre e figlio di 5 anni rimangono feriti

UDINE - Una donna di 34 anni e il figlio sono rimasti feriti in un incidente che è avvenuto lungo A23, nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud, in direzione sud.

Cause in corso di accertamento

Il sinistro, le cui cause in corso di accertamento, si è verificato attorno alle 18.30 di giovedì 4 gennaio. La donna (che vive nel zona Collinare Friulana, M.S., le sue iniziali), con il figlio, viaggiava a bordo di una Renault Mégane Scénic che si è scontrata con un autoarticolato condotto da una donna romena di 49 anni, L.B. le sue iniziali.

Trasportati all'ospedale

Ad avere la peggio la mamma e il suo bambino, l'autotrasportatrice è invece rimasta illesa. Sul posto è giunta subito l'equipe medica con un’ambulanza che ha trasportato i due feriti al Santa Maria della Misericordia. Il piccolo sarebbe grave, la madre, invece, avrebbe riportato lesioni lievi. Sul posto, per i rilievi del caso anche la polizia stradale di Palmanova. I vigili del fuoco del Comando di Udine si sono invece occupati della bonifica dei mezzi incidentati. Non sono mancati i disagi per il traffico.