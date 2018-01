Scontro auto-bici a Corno di Rosazzo: 15enne finisce in ospedale

CORNO DI ROSAZZO – Un 15enne è stato investito giovedì pomeriggio a Corno di Rosazzo, in via Aquileia, sulla strada regionale 356. La bicicletta sulla quale viaggiava si è scontrata con una Ford in prossimità dell’incrocio del centro commerciale ‘Il Quadragono’.

Il giovane è prima finito sul parabrezza della vettura, frantumandolo, poi sull’asfalto. Soccorso dal personale del 118, è stato portato all’ospedale di Udine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.