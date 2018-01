Bini: «Tutti i partiti si impegnino sulla questione giovanile»

FVG - E’ un appello trasversale a tutte le forze politiche del Friuli Venezia Giulia quello che lancia il presidente di Progetto Fvg, l’imprenditore Sergio Bini: la questione giovanile deve essere centrale per tutti i partiti. «Alle ultime amministrative - spiega Bini - il dato sulla partecipazione al voto è precipitato sotto la soglia del 50%, soglia che marca l’ineffabile distacco tra gli elettori e la politica. E le prospettive sono ancora peggiori. Secondo un sondaggio il 70% dei diciottenni neo-elettori potrebbe disertare le urne alle prossime consultazioni. Si tratta di una prospettiva davvero allarmante, se non drammatica, perché qui non si parla di una fisiologica contrazione di chi va a votare, come avviene nelle democrazie più mature, ma di un vero e proprio fuggi-fuggi dalle urne e quindi dalla partecipazione e dalla politica da parte delle generazioni più giovani».

Quello di Bini diventa così un appello trasversale a tutte le forze politiche, ai candidati al Parlamento, alla Regione, al Comune di Udine, perché pongano come centrale la questione giovanile. Ma soprattutto il suo è un appello alle forze del centrodestra, area in cui Progetto Fvg si colloca, guardando elettoralmente però anche al di là di questo schieramento: «Auspico che il centro-destra possa vincere sia alle politiche che alle regionali. E mi auguro appunto che la questione giovanile diventi una tra quelle centrali. Per fronteggiare l‘emergenza-lavoro dei giovani è necessario mettere mano alla revisione del cuneo fiscale per agevolare le politiche occupazionali delle imprese. La crisi è strutturale e dunque provvedimenti come il job act sono soltanto risposte parziali».

Bini ricorda che 'Progetto Fvg' è nato anche e soprattutto come risposta alla crisi dei partiti tradizionali sempre più lontani dai bisogni della gente, sempre più incomprensibili per i giovani»: «Dobbiamo dare loro risposte certe e garantire loro un futuro vero. Una giovane coppia che oggi decide di creare una famiglia si trova di fronte a una serie di barriere tremende, e poco o nulla si può pianificare se alle spalle non ci sono i genitori. Dall’accesso al credito alla possibilità di trovare abitazioni a prezzi sostenibili, dal lavoro certo a un welfare che consenta una serena procreazione, per i giovani è una terribile corsa a ostacoli». I dati su occupazione, precariato, emigrazione dei cervelli sono, secondo Bini, un bollettino di guerra: «Come avevo già avuto modo di dire, è vero che nella Zona euro la disoccupazione giovanile è calata al 18,7 per cento e in Italia dal 36,5 dello scorso maggio al 35,4 per cento di giugno, ma non si possono nascondere altri dati e cioè che in base alle cifre fornite da Eurostat peggio di noi stanno soltanto la Grecia (45,5 per cento di disoccupai tra i giovani) e la Spagna (39,2), mentre in Germania il dato sulla disoccupazione giovanile si ferma al 6,7, in Austria all’8,4 e in Olanda all’8,9 per cento».