FVG - Un fronte caldo interessa le Alpi e sarà seguito da aria mite in quota. L'inversione termica favorirà nei prossimi giorni l'accumulo di umidità nei bassi strati.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata di sabato 6 gennaio, avremo cielo in prevalenza coperto per nebbie e nubi basse con piogge in genere deboli o moderate sulla fascia orientale e sulla costa. Neve oltre i 1400 metri circa.