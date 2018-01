'Il canto e la fionda': nuovo tour nei teatri regionali

CERVIGNANO - Poeta, sacerdote militante, ‘coscienza inquieta della Chiesa’ per la quale auspicava un cambiamento di sensibilità nei confronti dei più deboli, Padre Davide Maria Turoldo è stata una figura carismatica che ha segnato un’epoca nella storia del cattolicesimo, non solo friulano.

Lo spettacolo

Il canto e la fionda è uno spettacolo (una produzione Css Teatro stabile di innovazione del Fvg) che ne ripercorre il sentiero esistenziale, militante e spirituale: nasce da un’idea di Fabiano Fantini e Massimo Somaglino, che ne è anche il drammaturgo e regista, e coinvolge in scena, assieme allo stesso Fantini - protagonista in una emozionante prova nel ruolo del padre dei Servi di Maria – anche sette giovani attori, Irene Canali, Miriam Costamagna, Daniele Palmeri, Giacomo Segulia, Mauro Sole, Francesco Tozzi, Francesca Zaira Tripaldi , interpreti di parole, azioni sceniche e canti che contribuiscono a ricostruire il ‘Pensiero e la vita civile di David Maria Turoldo’.

In tour nei teatri regionali

Lo spettacolo torna in scena in un tour nei teatri regionali a partire dall’8 gennaio ospite della stagione di prosa del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, alle 21. Dal 9 al 14 gennaio si potrà vedere al Teatro Rossetti di Trieste, e nel circuito ERT il 18 gennaio al Teatro Luigi Bon di Colugna, il 19 gennaio all’Auditorium alla Fratta a San Daniele, il 20 gennaio al Teatro Monsignor Lavaroni di Artegna.

Info e prevendite per Cervignano

Teatro Pasolini, piazza Indipendenza 34, con i seguenti orari di apertura: martedì, mercoledì, venerdì ore 16.00 – 18.00/ giovedì e sabato ore 10.00 – 12.00 - tel. +39 0431 370273 biglietteria@teatropasolini.it - www.teatropasolini.it