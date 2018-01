'Yukon E Alaska. L’ultima frontiera nordamericana' all’auditorium di Pasian di Prato

PASIAN DI PRATO - Giovedì 11 gennaio all’auditorium «Elio Venier» del Comune di Pasian di Prato (UD), in via Roma 40, dalle 20.45 con ingresso libero, sarà proiettato il reportage (a cura di Michele Bottazzo) ‘Yukon E Alaska. L’ultima frontiera nordamericana,’. Nei luoghi dell’epopea della febbre dell’oro e nelle terre ancora abitate dai nativi nordamericani tra il Territorio dello Yukon (Canada) e l’Alaska (Usa) fino oltre il circolo polare artico. Un nuovo viaggio trekking itinerante sempre immersi in una natura selvaggia di foreste, tundra, ghiacciai e le montagne più alte del continente.

Michele Bottazzo

Coordinatore di Avventure nel Mondo da oltre un ventennio con preferenza per le destinazioni tra i grandi spazi selvaggi e wilderness dell’Africa nera e dei territori artici e boreali, ama ‘calpestare il mondo’ e pertanto i viaggi trek nelle destinazioni più inconsuete e senza itinerari fissi. Utilizza la scrittura di viaggio e la fotografia come strumenti di riflessione e di ricerca dei luoghi attraversati. Vive a Verona dove lavora nel settore della ricerca ambientale.