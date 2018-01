Il kimono e l'arte del kimono remake: a Udine un incontro con Oki Aiko

UDINE - La stilista giapponese Oki Aiko, direttamente dalla città di Nagoya, il 13 gennaio, dalle 16, a ‘La Girada’, in via Generale Antonio Baldissera 7, a Udine, parlerà del kimono, la sua storia e la tradizione nella cultura giapponese.

Programma

In programma (l’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Kitsune) anche delle video proiezioni di alcune sfilate giapponesi oltre che la dimostrazione pratica della vestizione. Il percorso introduttivo consentirà di scoprire poi l'obi, la cintura utilizzata per chiudere il kimono, e la tecnica per annodarla. La maestra Aikoci parlerà anche di kimono remake, l'arte di utilizzare il materiale dei kimono per creare abiti moderni, e il suo ruolo nella moda contemporanea giapponese. La partecipazione all'evento è gratuita.

Per informazioni: info@associazionekitsune.org | 349.0822543 |