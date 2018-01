Gli eventi in programma sabato 6 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

I Fuochi Epifanici in programma il 6 gennaio

Ecco i fuochi rituali, le manifestazioni e gli appuntamenti con la Befana in programma il 6 gennaio. Eccoli tutti qui.

La Befana a Camporosso

Fiaccolata della Perchta Baba (La befana), alla Piana dell'Angelo, Camporosso, dalle 18, a seguire, spettacolo pirotecnico.

Fiaccolata della Befana del Monte Canin

Partenza dal Rifugio Gilberti, alle 18, e intrattenimento all’arrivo.

La Befana vola al Mulino di Adegliacco

Nel giorno dell’Epifania si festeggia con un laboratorio creativo per bambini e con una visita guidata all'antica struttura. Tutte le info, qui.

Messa dello Spadone

A conclusione della messa (che inizierà alle 10.30), come avviene ormai da oltre 30 anni, centinaia di figuranti in costume storico rievocheranno l’entrata a Cividale di Marquardo von Randeck.I dettagli, qui.

L’Epifania del Tallero

Una tradizione secolare, quella dell'Epifania del Tallero. Una tradizione che si rinnova sin dal Medioevo il 6 gennaio di ogni anno, dalle 9.50. Maggiori info, qui.

Pignarûl Grant

La giornata tarcentina inizierà presto, alle 9, in piazza Libertà, dove aprirà i battenti il mercatino degli hobbysti, i chioschi e la pesca di beneficenza. Dalle 18.30, tutti con il ‘Vecchio Venerando’ uniti nella fiaccolata e nella salita verso il Cjscjelat. Alle 19 è prevista l’accensione del ‘Pignarûl Grant’. Tutto il programma, qui.

Cabossa ad Aquileia

Per tutta la giornata del 6 gennaio rivive lo spirito dell’antica città romana di Aquileia. Dettagli, qui.

Rock Club 60

I migliori successi di tutti i tempi reinterpretati e suonati per voi da cinque Ragazzi, un unico Gruppo: Gli Exes, che dalle 22 saranno al Rock Club 60 di Pradamano (Via G.Marconi, 24).

La Befana al Città Fiera

Al Città Fiera giornata densa di appuntamenti sabato 6 gennaio con l’intrattenimento della Befana nel pomeriggio insieme al mago Gasp. Info, qui.

‘Giardini di plastica’

Il giorno della Befana sarà una gran festa del teatro con Contatto TIG in famiglia. Bambini, genitori e amici potranno passare il pomeriggio lasciandosi trasportare, sabato 6 gennaio, alle 17, al Teatro Palamostre di Udine, in un viaggio sorprendete alla scoperta di mondi magici e della fantasia con Giardini di plastica della Compagnia leccese Cantieri Teatrali Koreja.Dettagli, qui.

Concerto dell'Epifania nella cappella della Chiesa dell'Ospedale di Udine

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la musica in occasione della santa messa dell’Epifania nella Chiesa centrale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un concerto, in programma sabato 6 alle 10.30, organizzato dall’associazione Progetto Musica, con il contributo del Comune di Udine e in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine. Un appuntamento di particolare intensità e condivisione a conclusione delle festività natalizie che vedrà impegnati, per la prima volta insieme, Enrico Bronzi al violoncello e Valentina Danelon al violino con un originale programma cameristico su musiche di J. S. Bach, D. Scarlatti e G. B. Platti. L’evento, rivolto in particolare ai degenti dell’Ospedale di Udine, è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare.