Concerto dell'Epifania al Duomo di Lignano con l’Orchestra da Camera del Fvg

LIGNANO – Si conclude domenica 7 gennaio la tournée dell’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal Maestro Romolo Gessi, protagonista nelle scorse settimane nei teatri del nord-est e in Austria.

L’evento

Il ciclo concertistico si chiuderà con il tradizionale Concerto dell'Epifania al Duomo di Lignano il 7 gennaio dalle 16 a ingresso gratuito con offerta libera. L’orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi, sarà accompagnata dalla clavicembalista Alessandra Sagelli in veste di solista e dal baritono Giorgio Caoduro, voce fra le più apprezzate del melodramma internazionale. Il programma spazierà dalle splendide musiche di G.F. Händel – Concerto Grosso Op.6 n.1 Hvw 319, Arm, armye brave – da Judas Maccabaeus – a J.S. Bach, con Aria dalla Suite n.3 Bwv 1068, proseguendo poi con il Concerto in Fa maggiore per clavicembalo e orchestra Hob XVIII: 3 di F.J Haydn, per concludersi con G. Rossini (Resta immobile – da Guglielmo Tell).