Donna investita a Ciconicco di Fagagna: è gravissima

FAGAGNA – Una donna di 79 anni è stata investita a Ciconicco di Fagagna, sulla strada regionale 464. Il fatto è avvenuto venerdì 5 gennaio poco dopo le 9.

L’anziana è stata presa sotto da un’auto mentre stata attraversando la strada all'altezza della fermata della Saf, rovinando a terra dopo un volo di quasi tre metri. Il conducente della vettura, una Skida, si è subito fermato a prestate soccorso, chiamando aiuto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso.

Le condizioni delle donna sono apparse subito critiche, tanto che prima di elitrasportarla all’ospedale è stata sottoposta alle manovre rianimatorie per quasi un’ora. Le sue condizioni sarebbero critiche. Ancora da chiarire le cause dell’investimento: a occuparsene è la Polizia stradale, sul luogo dell’incidente per i rilievi.