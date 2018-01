Lavori in piazza Garibaldi, via alla seconda fase. Ma il bus non passa...

UDINE – Conclusa la prima fase dei lavori con la realizzazione delle tre aiuole spartitraffico, il cantiere per la messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola in piazza Garibaldi entra nella seconda fase in concomitanza con la ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie. Una seconda fase che si concentrerà ora sull'ampliamento dei marciapiedi nel lato tra via Cussignacco e via Grazzano.

Riapre la corsia da via del Gelso verso via Crispi

Già a partire dal 5 gennaio verrà riaperta la corsia della piazza nel senso di marcia da via del Gelso verso via Crispi. I veicoli che arriveranno nel senso opposto, invece, verranno deviati sul plateatico della piazza. Qui, tuttavia, per garantire l'incolumità dei ragazzi in entrata e uscita dall'edificio e d'accordo con la dirigenza scolastica, verrà creata un'area di sicurezza recintata subito dopo la scalinata d'ingresso. I genitori che dovranno accompagnare i propri figli a scuola, quindi, potranno sostare nell'area di sola fermata appositamente ricavata nell'ultimo tratto di via Crispi lungo il lato della scuola stessa.

I lavori dovrebbero durare ancora una settimana

I lavori, condizioni meteorologiche favorevoli, dureranno circa sette giorni. Una settimana in cui, per consentire anche alla ditta di procedere velocemente, saranno chiusi sia lo sbocco di via Grazzano su piazza Garibaldi, sia l'ingresso dalla piazza in via Cussignacco.

Oltre a queste principali modifiche temporanee alla viabilità, poi, si aggiunge l'apertura in entrambi i sensi di marcia di via Manzoni. Di conseguenza, anziché girare in via Cussignacco da piazza Garibaldi, le auto saranno deviate lungo via Crispi, ma potranno ora svoltare a destra in via Manzoni. I divieti di transito previsti dall'ordinanza diramata oggi, 4 gennaio, ovviamente, non riguarderanno, come consuetudine, i frontisti che potranno accedere alla via compatibilmente con le manovre di cantiere.

Fallita la prova con il bus

Intanto sempre venerdì 5 gennaio ci sono state le prove per valutare le dimensioni delle nuove aiuole rispetto al passaggio dei bus Saf. Prove fallite, visto che il bus non è riuscito a svoltare in piazza Garibaldi. Gli operai della ditta dovranno quindi modificare l’aiuola eliminando una parte del cordolo.