‘Una menopausa da vivere’: una ‘nuova vita’ non una malattia

UDINE - ‘Una menopausa da vivere’, si chiama così il nuovo corso organizzato da Studio Contatto (via Firenze 4, Udine). Un percorso - da mercoledì 24 gennaio, alle 18 - per aiutare le donne a vivere questa fase della vita con positività. Spesso la menopausa viene associata a parole come ‘disturbo’, ‘cura’, ‘prevenzione’. Si tratta invece di un momento di passaggio e di cambiamento, non di una malattia da affrontare.

I quattro incontri

Per affrontare questo importante momento, Studio Contatto propone quattro incontri in cui condividere esperienze, informazioni corrette e acquisire strumenti per riscoprire la menopausa (1° "Nutrire il cambiamento: viaggio attraverso la fisiologia della menopausa e l'alimentazione più adeguata" (ostetrica e nutrizionista); 2° «Accompagnare la donna alla scoperta delle proprie risorse con una fiaba» (psicologa e cantastorie); 3° «Favorire la consapevolezza del proprio corpo e la gestione del cambiamento» (ostetrica e psicologa); 4° "Una fiaba per imparare a nutrirsi nel corpo e nello spirito" (nutrizionista e cantastorie)).

Le professioniste

Gli appuntamenti a calendario sono condotti da quattro professioniste diverse, donne che unendo le loro competenze vogliono proporre una visione nuova, attiva e positiva: Chiara Bravo, psicologa-psicoterapeuta, Alessia Masi, nutrizionista, Angelica Pellarini, cantastorie, Veronica Spinacè, ostetrica. Sarà possibile partecipare a tutti e quattro gli incontri o solo a due, nello specifico 1° e 2° oppure 3° e 4°. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 19 gennaio.

Per maggiori informazioni sui costi e iscrizioni: studiocontatto15@gmail.com | 391.3395276 | 345.4141732 |