Il festival delle mongolfiere colora il cielo sopra Udine

UDINE - Il Festival delle mongolfiere sbarca a Udine (10 e 11, 17 e 18 febbraio, dalle 10 alle 19.30). Le mongolfiere coloreranno il cielo emozionando tutto coloro che vorranno trascorrere una giornata all'insegna del divertimento per festeggiare i giganti dell'aria. In programma anche numerosi laboratori didattici e ludici che affiancheranno i voli e gli straordinari spettacoli offerti dalle mongolfiere. La sede operativa dell’evento sarà al Udine Fiere (in via della Vecchia Filatura, 10/1 - 33035 Martignacco).

Info e programma: www.festivaldellemongolfiere.it