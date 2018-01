La stagione di Amici della musica continua al Palamostre

UDINE - Il 2018 degli Amici della Musica di Udine si apre al Palamostre lunedì 8 gennaio alle 20.30 con un virtuoso duo internazionale, declinato al femminile. Una coppia di artiste che incrociano provenienze multiculturali, nate tra Vienna e San Pietroburgo, pronte a stupire il pubblico con la loro musicalità: per l’occasione, Elisso Gogibedaschwili (violino) e Maria Meerovitch (pianoforte) hanno infatti scelto un programma che ne metterà in risalto il valore e che certamente appassionerà la platea. Le prime note saranno quelle della Sonata n.26 in si bemolle maggiore K.378 di Mozart, seguite dalla Sonata n.3 in do minore op.45 di Grieg. Violino solista invece per l’apertura del secondo tempo, con la Sonata n.3 ‘Ballade’ in re minore di Ysaye. Un omaggio a Ciaikovskij con la Méditation da ‘Souvenir d'un lieu cher’ e la virtuosistica Fantasia brillante sul ‘Faust’ di Gunoud di Wieniawski chiuderanno il concerto.