Politiche 2018: Sappada nel collegio elettorale di Udine

SAPPADA - Affrontare le questioni più impellenti, ovvero quelle legate alle prossime elezioni politiche, agli aspetti amministrativi e finanziari ma anche l'integrazione dei servizi per le emergenze. Questo l'obiettivo del primo incontro ufficiale tra la giunta comunale di Sappada, i presidenti della Regione e del Consiglio regionale, l'assessore Fvg alle Autonomie locali e i vertici della Protezione civile dopo l'ingresso in Friuli Venezia Giulia della cittadina montana. Sappada, quindi, viene confermata nel collegio elettorale di Udine per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Garantita, inoltre, la totale prosecuzione dei servizi ai cittadini anche nell'attuale periodo di transizione, a partire dalla pulizia delle strade dalla neve che, per il momento, verrà eseguita da Veneto Strade nell'attesa del passaggio di competenze a Fvg Strade.



Le parole di Serracchiani

Ribadito dai vertici della Regione l'alto livello della collaborazione istituzionale stabilita con il Veneto che, il 9 gennaio, si concretizzerà in un tavolo tecnico a Palazzo Balbi per proseguire il trasferimento di competenze già in corso e che tocca trasversalmente tutti i settori della pubblica amministrazione. Inoltre, entro la fine di gennaio verrà sottoposto al Consiglio regionale un disegno di legge urgente che sancirà in maniera chiara tutti gli aspetti normativi legati all'ingresso di Sappada in Friuli Venezia Giulia, tra cui l'inserimento all'interno dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia. Dal vertice sono emerse la volontà della Regione di estendere gli interventi manutentivi e migliorativi già previsti sulla Ss335 fino a Sappada, ma anche l'intenzione di allargare la copertura del servizio di elisoccorso alla località. «Un plauso va alla comunità sappadina che ha creduto con determinazione, fin dall’inizio, in questo passaggio». Lo ha detto la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. «C’è stato un referendum che si è espresso – ha ricordato Serracchiani - con un voto largo e molto chiaro, e poi ci sono state delle Istituzioni che negli anni, tanti anni, hanno accompagnato questa comunità fino al risultato cui aspirava». «Sappiamo che le procedure per compiere concretamente l’ingresso in Friuli Venezia Giulia non sono semplici ma – ha aggiunto la presidente - la buona volontà e le competenze non mancano. Ora sta a noi mettere in funzione tutti gli strumenti, giuridici e normativi ma anche sociali, per permettere a questo passaggio di essere il più fluido possibile».



Ottimi rapporti tra Fvg e Veneto

«Ci conosciamo bene già da molto tempo e questo ci permetterà di lavorare insieme altrettanto bene nella fase di assestamento che ci attende. E a questo proposito voglio dire che la collaborazione con la Regione del Veneto non è solo importante, ma anche ottima. Ho sentito il presidente Zaia e abbiamo concordato di avviare il primo tavolo tecnico fra le nostre Regioni, che – ha concluso Serracchiani - si terrà la prossima settimana».