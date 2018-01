Scontro auto-moto in viale della Vittoria: ferito un 29enne

UDINE – Incidente stradale venerdì mattina in viale della Vittoria. A scontrarsi sono stati una moto Yamaha condotta da un 29enne di Udine e una Ford Fiesta guidata da un 29enne trevigiano.

Come riferito dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi del caso, Entrambi i veicoli, ovvero la Ford Fiesta e la Yamaha, dopo aver percorso piazza I Maggio imboccavano via della Vittoria e giunti nei pressi dell'istituto Sello entravano in collisione.

Ad avere la peggio è stato il centauro, finito sull’asfalto e costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno portato al Pronto soccorso a bordo di un’ambulanza.