Che tempo farà domenica 7 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Aria fredda dall'Atlantico raggiunge il Nordafrica formando un intenso fronte, mentre aria calda e secca da sud-ovest ad alta quota si porta sull'Italia. Sulla regione Fvg, tra sabato e domenica, affluiranno correnti umide da sud negli strati medio-bassi; tra lunedì e martedì passerà il fronte in formazione sul Nordafrica.

Secondo le previsioni dell'Osmer fvg, nella giornata del 7 gennaio, avremo cielo coperto con piogge in genere moderate e intermittenti, più continue e abbondanti sulle Prealpi e dal pomeriggio. Quota neve oltre i 1700 metri circa; sulle Alpi le precipitazioni saranno in genere deboli come probabilmente anche sulla costa dove sarà possibile qualche fase di tempo migliore. Probabili foschie.