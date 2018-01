La bocca di lupo è rimasta aperta: 70enne cade e finisce contro una fioriera

UDINE - Ex insegnante udinese di 70 anni scivola mentre cammina sul marciapiede, dopo essere inciampata in una bocca di lupo rimasta aperta. Secondo quanto è emerso, nella zona - in via Ciro di Pers , all’angolo con via Cussignacco - ci sarebbero dei lavori in corso, ma nessun cartello di cantiere o pericolo. La professoressa quindi, camminando lungo il marciapiede, attorno alle 12.45 del 5 gennaio, è dapprima inciampata ed è quindi caduta, sbattendo la testa su una fioriera poco distante. La donna ha preso una botta nel volto e al ginocchio. Poco dopo è stata chiamata la polizia locale che, giunta sul posto, ha isolato l'area con il nastro bianco e rosso e ha attivato il servizio manutenzione del Comune, affinchè fosse messa in sicurezza la zona.