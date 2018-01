Finisce contro l’auto incidentata e rischia di investire i soccorritori

OVARO - Doppio incidente nella notte, fra il 5 e 6 gennaio, nella zona di Ovaro.

Il primo sinistro si è verificato poco dopo l’una di notte

Lungo la strada regionale 355, tra Ovaro e Comeglians, un 26enne alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo a causa, probabilmente, di un colpo di sonno. Il mezzo è uscito di strada prima andando contro un’abitazione e finendo poi la sua corsa, ‘ruote all’aria’, al centro della carreggiata. Il ragazzo nonostante tutto è sempre rimasto cosciente, tanto da uscire autonomamente dal mezzo. Per lui, fortunatamente solo traumi lievi. Sul posto sono giunti i sanitari, con un’ambulanza in codice giallo, i carabinieri di Tolmezzo, e i vigili del fuoco. Il 26enne è stato quindi condotto al pronto soccorso di Tolmezzo.

Il secondo incidente

Più tardi, quando le forze dell’ordine erano ancora intente a effettuare i rilievi del caso, sul posto è sopraggiunta un’altra vettura. A bordo un altro giovane, della zona. Nonostante gli inviti a rallentare, il ragazzo è andato a sbattere contro l’auto incidentata in precedenza, rischiando, per altro, di investire anche chi era al lavoro, sul posto, per capire le dinamiche del sinistro precedente e rimuove il mezzo. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma il conducente del mezzo è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quanto stabilito dalla legge.