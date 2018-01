Ladri acrobati svuotano un appartamento del centro città, non è il primo

UDINE - Tre puntini, uno sopra l’altro. E’ così che i topi d’appartamento avevano segnato un'abitazione del centro che poi hanno ‘provveduto’ a ripulire (nonostante fossero stati prontamente rimossi). In questo caso, come ha spiegato il padrone di casa al Messaggero Veneto, non hanno portato via molto se non un I-Pad e una busta con alcuni contanti. Resta però la violazione di uno spazio personale, come lo stesso Max Mestroni ha precisato. L’uomo, che vive nella zona di piazza San Giacomo, nella notte fra mercoledì e giovedì è rimasto fuori casa per lavoro. Un imprevisto. Al suo rientro ha trovato la casa a soqquadro.

Sono entrati 'calandosi' dall'alto

I malviventi sono riusciti a introdursi nell’appartamento nonostante la doppia porta blindata e l’ascensore protetto da un codice. Sono saliti prima sul tetto e su una pensilina e poi hanno raggiunto il balcone al terzo piano. Hanno trovato l’unico punto debole, la porta-finestra del terrazzo, che hanno rotto. Entrare è poi stato facile. La 'denuncia' del padrone di casa è stata pubblicata su Facebook, dove, dopo un primo momento di amarezza Mestroni ha voluto ringraziare «tutti per i messaggi di solidarietà», auspicando «che il mio post non diventi un'occasione pubblica per lamentarsi della sicurezza in centro città: la città è sicura nonostante questi eventi spiacevoli (e la casa, come il sottoscritto, è tornata alla normalità)» ironizzando, infine, su come «i ladri sono già su Netflix grazie al mio iPad (speriamo vedano The Crown, ispirati dall'appartamento)».

Diversi casi nell'ultimo periodo

Non è il primo furto del genere, nella zona del centro, nell’ultimo periodo. Viste le modalità d’azione, forse, potrebbe trattarsi di una banda come sottolineato dal security manager udinese Marco Cavalli al quotidiano.In tutti gli ultimi casi, infatti, i ladri si sono arrampicati ai piani alti accedendo alle case dalle terrazze. Importante, quindi, non proteggere solo l’ingresso principale, ma anche tutti gli accessi secondari.