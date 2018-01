Avvelenati o spariti un centinaio di gatti nell'ultimo mese

PORPETTO - Un mese di dicembre nero nella Bassa friulana, ma non solo, dove sono stati circa un centinaio i gatti avvelenati o spariti senza lasciare traccia. La denuncia arriva dalla presidente dell'associazione animalista ‘Amici di Luna & Sam’, di Porpetto, Jenny Pitton. E’ infatti a lei, come anticipato dal Messaggero Veneto, che sono arrivate moltissime segnalazioni da parte di altrettanti proprietari di Carlino, Muzzana, Palmanova, Codroipo, Gonars, Cervignano, Mereto di Tomba, Ragogna, Cormons e Basiliano.

Sempre Pitton è impegnata anche sulla vicenda del killer dei gatti nel comune di Muzzana. Oltre alla taglia offerta dalla associazione, la sua presidente ha raccolto testimonianze scritte e documenti. Il tutto, accompagnato dalla lettera di un avvocato, sarà consegnato al sindaco e segnalato alle forze dell'ordine. L’obiettivo è impedire che questi episodi si ripetano. In ogni caso, Pitton ha ricordato l'importanza di recinzione per evitare che gli amici a quattro zampe escano dalla proprietà. Precisando come i proprietari siano responsabili dei propri animali.