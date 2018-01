Incidente al parcheggio dello Stadio Friuli: 6 persone finiscono all'ospedale

UDINE - Frontale fra due automobili nella zona del stadio di Udine. Sei persone sono finite all’ospedale. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio (attorno alle 17.30) del 6 gennaio, nel parcheggio sud ospiti della Dacia Arena, e ha visto coinvolti due mezzi: una Volkswagen Golf, sulla quale viaggiavano un uomo residente in città, la moglie e la figlia; e una Lancia Ypsilon, guidata da una signora che si trovava con la figlia e altre due donne.

L'impatto è stato piuttosto violento

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica. I sanitari hanno accertato le condizioni di tutte e sette le persone coinvolte nell’incidente e hanno condotto sei di queste al pronto soccorso dell'ospedale del Santa Maria della Misericordia in codice verde. In quanto alle cause dello scontro, sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale dell'Uti Friuli centrale, giunta sul posto per i rilievi del caso assieme ai vigili del fuoco del comando di Udine che hanno bonificato l'area.